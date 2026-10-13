طبق من العدس أو الحمص يومياً.. دراسة تكشف مفاجأة صحية

قد يساعد إدراج الفاصوليا والعدس والحمص ضمن النظام الغذائي اليومي على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجلطات الدماغية والسكري، وفقاً لدراسة حديثة وجدت أن تناول حصة واحدة على الأقل من البقوليات يومياً يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بهذه الأمراض بنسبة 19%.

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة «كارنت ديفيلوبمنتس إن نيوتريشن» ، حلّل باحثون من كلية وليام وماري الأميركية بيانات أكثر من 46 ألف شخص بالغ، جُمعت بين عامي 1999 و2018 ضمن المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في الولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا حصة واحدة على الأقل من البقوليات يومياً سجلوا انخفاضاً بنسبة 19% في مخاطر الإصابة بمجموعة من أمراض القلب والأيض، التي تشمل أمراض القلب والجلطات الدماغية والسكري، مقارنة بمن تناولوا كميات أقل منها.

وتسلّط النتائج الضوء على أهمية البقوليات، التي تشمل الفاصوليا والعدس والحمص والبازلاء، بوصفها أطعمة يمكن إدراجها بسهولة ضمن الوجبات اليومية، والاستفادة من قيمتها الغذائية في إطار نظام غذائي متوازن.

وقالت المشرفة على الدراسة، تارا كمالاكانتا، إن النتائج تبرز إمكانية تحسين النظام الغذائي من خلال إضافة البقوليات تدريجياً، من دون الحاجة إلى الاستغناء عن أطعمة أخرى بصورة شاملة.

وأشار الباحثون إلى انخفاض استهلاك البقوليات في الولايات المتحدة، إذ يقل متوسط ما يتناوله البالغون يومياً عن 10.5 غرامات، وهو ما يبرز فرصة زيادة حضورها في النظام الغذائي.

ومع ذلك، فإن نتائج الدراسة تشير إلى وجود ارتباط بين تناول البقوليات وانخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض المذكورة، ولا تثبت أن تناولها وحده يمنع الإصابة بها، إذ تتأثر صحة القلب والتمثيل الغذائي بعوامل متعددة، من بينها مجمل النظام الغذائي والنشاط البدني ونمط الحياة.