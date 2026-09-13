دراسة تجد رابطا بين سرطان المعدة واستهلاك المشروبات السكرية يومياً

أشارت دراسة جديدة أجراها معهد ماساتشوستس العام بريغهام للسرطان إلى احتمال وجود ارتباط بين الاستهلاك اليومي للمشروبات السكرية وخطر زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة لدى البالغين.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات المُحلاة بالسكر يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة من أولئك الذين نادرًا ما يتناولونها.

وللتحقق من ذلك، فحص الباحثون بيانات 112,284 مشاركًا مسجلين في دراسة صحة الممرضات ودراسة متابعة العاملين في المجال الصحي. جمعت هاتان الدراستان طويلتا الأمد معلومات تفصيلية حول النظام الغذائي للمشاركين، وأنماط حياتهم، وحالتهم الصحية على مدى عقود. خلال فترة المتابعة، التي امتدت لعقود، أُصيب 278 مشاركًا بسرطان المعدة.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور أندرو ت. تشان، الحاصل على دكتوراه في الطب وماجستير في الصحة العامة، وهو طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي وعالم أوبئة في معهد ماساتشوستس العام بريغهام للسرطان: "هذه هي الدراسة الأولى التي تُظهر وجود علاقة بين تناول المشروبات المُحلاة بالسكر وسرطان المعدة لدى سكان الولايات المتحدة. يُعد سرطان المعدة خامس سبب رئيسي للوفاة بالسرطان على مستوى العالم، ولكننا لم نكن نعرف إلا القليل جدًا عن كيفية مساهمة النظام الغذائي في الإصابة بهذا السرطان."

وبعد أن أخذ الباحثون في الاعتبار العوامل الأخرى التي قد تؤثر على خطر الإصابة بسرطان المعدة، وجدوا فرقًا ملحوظًا بين من يتناولون المشروبات السكرية بكثرة ومن يتناولونها بشكل غير منتظم. كان المشاركون الذين تناولوا حصة واحدة على الأقل من المشروبات المُحلاة بالسكر يوميًا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بمقدار 2.45 ضعفًا مقارنةً بالمشاركين الذين تناولوا أقل من حصة واحدة شهريًا. وقد ظهرت هذه العلاقة لدى كل من النساء والرجال.

كان النمط مختلفًا بالنسبة للمشروبات المُحلاة صناعيًا. فبعد أن أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل أخرى محتملة، لم يرتبط ارتفاع استهلاك المشروبات المُحلاة صناعيًا بزيادة معدل الإصابة بسرطان المعدة. وشملت المشروبات المُحلاة بالسكر في هذه الدراسة المشروبات الغازية، والعصائر، وعصير الليمون، والمشروبات الرياضية. أما المشروبات المُحلاة صناعيًا فقد عُرّفت بأنها مشروبات غازية منخفضة السعرات الحرارية.

ووفقا للدراسة أفاد نحو 65% من البالغين في الولايات المتحدة بتناول مشروب واحد على الأقل مُحلى بالسكر يوميًا.

وكانت ربطت دراسات سابقة المشروبات المُحلاة بالسكر بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وسرطان الثدي، وسرطان الكبد. ونُشرت هذه النتائج في مجلة Gastro Hep Advances.