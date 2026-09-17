3 قتلى في تحطم مروحية لمحطة أميركية عند تغطيتها حادث سير

تحطمت مروحية تابعة لمحطة «إن بي سي لوس أنجلوس» الإخبارية كانت تغطي حادث سير، الليلة قبل الماضية، فوق أحد أحياء لوس أنجلوس في غرب الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفق فرق الإطفاء.

وكانت المروحية تحلق فوق حي تشاتسوورث في شمال غرب وسط المدينة، لتصوير موقع تصادم بين سيارة دفع رباعي وحافلة، وهو حادث أدى أيضاً إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر.

وذكر مراسلون كانوا في الموقع أنهم رأوا المروحية تتحطم على الأرض على مسافة قريبة من موقع حادث الحافلة، ما تسبب في تصاعد دخان كثيف.

وأظهرت لقطات جوية بثتها وسائل الإعلام لاحقاً حطام المروحية، حيث بدا ذيلها ومروحتها مشوهين وسط النيران.

وأكدت «إن بي سي لوس أنجلوس» أن ‌طائرة ​هليكوبتر إخبارية تابعة لها تحطمت في تشاتسوورث، ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة شخص رابع، لكنها لم تكشف عن عدد الأشخاص ​الذين كانوا على ‌متن الطائرة. وأفادت إدارة ​الإطفاء بأن المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الاتحادية سيتوليان التحقيق في ملابسات الحادث.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الطائرة الهليكوبتر المنكوبة كانت مخصصة لنقل أخبار تلفزيونية، حيث كانت مروحيات إخبارية أخرى موجودة في المنطقة لتغطية حادث التصادم.