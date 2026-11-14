أميركا.. قرار "الطيران الفيدرالية" تتسبب في إلغاء 50 ألف رحلة جوية

قالت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية إنه تم إلغاء أكثر من 4200 رحلة جوية في الولايات المتحدة وتأجيل ما يقرب من 11000 رحلة أخرى بحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم السبت، وذلك وفقاً لمنصة تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير". وبإضافة إحصائيات يوم الجمعة، يصل إجمالي الرحلات التي تعرضت للتأجيل أو الإلغاء خلال اليومين الماضيين إلى ما يقرب من 50 ألف رحلة جوية، إثر قرار إدارة الطيران الفيدرالية بوقف الرحلات على مستوى البلاد.

وقالت الشبكة إنه على سبيل المقارنة، فإن آخر قرار أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية بوقف الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والذي حدث في يناير 2023 عقب عطل أصاب نظام تنبيه الطيارين التابع للوكالة، قد استمر لأقل من ساعتين فقط، وأسفر حينها عن إلغاء نحو 1300 رحلة وتأجيل أكثر من 10000 رحلة أخرى.