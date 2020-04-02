معظم البريطانيين يرون إجراءات الحكومة لمكافحة كورونا "متأخرة للغاية"

المصدر: لندن - د ب أ

أظهر استطلاع للرأي، تم نشره اليوم الخميس، أن معظم البريطانيين يرون أن إجراءات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قد اتخذت "في وقت متأخر جداً".

وقال 56% ممن شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته شركة "إيبسوس موري" لاستطلاعات الرأى، والبالغ عددهم أكثر من 1000 شخص، إن الإجراءات جاءت متأخرة جداً، بينما قال 35% منهم، إنه تم اتخاذها في الوقت المناسب، لكن 79% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم تجنبوا ترك منازلهم، منذ أن أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بفرض شبه إغلاق على البلاد في 23 مارس الماضي، وذلك بارتفاع عن النسبة التي تم تسجيلها في الأسبوع الذي سبق فرض إجراءات التباعد الاجتماعي غير الالزامية، والتي بلغت وقتها 50%.

وقد انتقد كثير من خبراء الصحة رد فعل جونسون البطيء تجاه الأزمة، حيث أشاروا إلى حالة الرضا التي كانت عنده في البداية، وانخفاض مستوى فحص الفيروس، وسوء توفير أسرة في أقسام العناية المركزة، وتوفير أجهزة تنفس اصطناعي، ومعدات الحماية للطواقم الطبية.

كما حذروا من أن بريطانيا قد تواجه واحدة من أعلى معدلات الوفاة الناتجة عن الاصابة بالفيروس في العالم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد ارتفع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس في بريطانيا إلى رقم قياسي يومي جديد، حيث كان بلغ أمس الأربعاء 563 حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2352.