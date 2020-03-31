مسؤول بمنظمة الصحة: وباء "كورونا" أبعد ما يكون عن الانتهاء في آسيا

المصدر: بكين - رويترز

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، إن وباء كورونا "أبعد ما يكون عن الانتهاء" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإن إجراءات كبحه تمنح بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع للعدوى.

الصحة العالمية تخاطب حكومات الدول وتتحدث عن "إجراءات صارمة" يجب اتخاذها لإنهاء وباء كورونا

وأضاف المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة الصحة العالمية، تاكيشي كاساي، اليوم الثلاثاء، أنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا.

وأوضح خلال إفادة إعلامية عبر الإنترنت، أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

وحذر كاساي الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي، وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا.