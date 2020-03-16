الجيش الكويتي يجهّز مستشفى ميدانياً للحجر الصحي لمصابي «كورونا»

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن هيئة الخدمات الطبية بالجيش الكويتي قامت بإعداد وتجهيز مخيم «الدفاع» في منطقة صبحان، ليكون مستشفى ميدانياً للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، أمس، إن الهيئة خصصت كذلك المجمع الطبي الشمالي في منطقة الجهراء محجراً صحياً، وذلك بعد تجهيز وتزويد هذه المواقع بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة. وذكرت أن الهيئة قامت كذلك بتخصيص طاقم طبي مشترك من الهيئة ووزارة الصحة العامة، بهدف تنسيق وتوحيد الجهود الطبية في ما بينهما. وأضافت أنها قامت كذلك بزيادة عدد غرف العناية المركزة، وغرف العزل الصحي، في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، ووضعها في حالة جاهزية للاستخدام متى تطلبت الظروف ذلك. وأعلنت الكويت في وقت سابق، أمس، تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 112 حالة.