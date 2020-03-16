مباحثات «مصرية - سودانية» حول تطورات سد النهضة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل مصر فقط، وجرت المباحثات بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان صحافي، بأن السيسي أكد أن سياسة بلاده دائماً كانت سنداً ودعماً للسودان، آخذاً في الاعتبار المصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين، ووفق المتحدث، شهد اللقاء توافقاً بشأن مجمل القضايا الإقليمية.