حميدتي يبحث في القاهرة التعاون الثنائي مع مصر

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، إلى القاهرة، أمس، قادماً من الخرطوم في زيارة لمصر تستغرق يومين، يبحث خلالها ملف التعاون بين البلدين وآخر تطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، قد التقى خلال زيارته للسودان الأسبوع الماضي مع حميدتي، حيث بحثا عدداً من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد كامل دعم مصر التام للسلطة الانتقالية في السودان، والحرص على المساعدة في تلبية طموحات شعبه.