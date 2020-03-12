قرقاش: الإمارات تدعم جهود السعودية لتطبيق اتفاق الرياض

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش،، أن الإمارات تدعم جهود السعودية المتواصلة لتطبيق اتفاق الرياض وتجاوز التحديات التي تواجه تنفيذه بما يحقق مصلحة اليمنيين.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «تدعم الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها المتواصلة لتطبيق اتفاق الرياض وتجاوز التحديات التي تواجه تنفيذه وبما يحقق مصلحة اليمنيين».

وأضاف قائلاً: «ندعو الأطراف اليمنية إلى التعاون الإيجابي مع هذه الجهود وتهيئة الظروف لتنفيذ الاتفاق بنجاح».

وكانت وزارة الخارجية السعودية أكدت في وقت سابق، حرصها على أمن واستقرار اليمن، وسعيها لتنفيذ اتفاق الرياض تحقيقاً لغاياته وأهدافه، والتي يأتي على رأس أولوياتها تأمين العيش الكريم بأمان واستقرار للشعب اليمني، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

كما دعت طرفي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ الاتفاق مقدمين المصالح العليا بشعور المسؤولية الوطنية المعهودة عنهم، دون تصعيد يفوت فرصاً يتحقق بكسبها مصلحة اليمنيين، والعمل سوياً لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، بعيداً عن المهاترات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة وتزيد الفجوة بين الأطراف، ولا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه.