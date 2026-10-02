«إينوك» و«التعليم العالي» تتعاونان لدعم بعثات الطلبة الإماراتيين

وقّعت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير فرص ابتعاث خارج الدولة للطلبة الإماراتيين، ضمن مسار متكامل يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والتطوير المهني، ويدعم انتقالهم إلى سوق العمل بعد التخرج.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة المجموعة في معرض «رؤية للوظائف 2026»، ووقّعها كل من وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، حسين سلطان لوتاه.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تحديد دول الابتعاث والجامعات والتخصصات الأكاديمية التي تنسجم مع الأولويات الوطنية واحتياجات «إينوك» المستقبلية من الكفاءات والكوادر البشرية، إلى جانب وضع معايير تقييم الطلبة واختيارهم.

وستتولى الوزارة إدارة طلبات الابتعاث واتخاذ القرارات النهائية بشأنها بالتنسيق مع «إينوك»، فضلاً عن تغطية الرسوم الدراسية، ومتابعة الأداء الأكاديمي للطلبة.

وفي عامها الأول، ستدعم المبادرة الطلبة الإماراتيين الجدد، إلى جانب الطلبة الذين يواصلون حالياً دراستهم في الخارج ضمن برنامج البعثات التابع للوزارة.

من جانبها، ستشارك «إينوك» في تقييم المرشحين، ووضع مسار تطوير منظم لكل طالب، يشمل الإرشاد والتوجيه المهني والتدريب العملي. وسيتمكن الطلبة من اكتساب خبرات مرتبطة بتخصصاتهم. كما ستتواصل «إينوك» معهم خلال الدراسة، لتقديم ملاحظات تدعم جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية.

وبعد إتمام دراستهم بنجاح والحصول على المؤهلات الأكاديمية المطلوبة، قد تتاح للطلبة المشاركين فرص للعمل لدى «إينوك»، وفقاً لأحكام الاتفاقية. وستدعم المجموعة من ينضمون إلى كوادرها من خلال برامج التعريف الوظيفي والتدريب المستمر والتطوير المهني، بما يساعدهم على الاندماج بفاعلية في أدوارهم الجديدة.