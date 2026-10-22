«باركن» تواصل تشغيل مواقف المركبات حصرياً في أبراج بحيرات جميرا

أعلنت شركة باركن، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المُرسّمة في إمارة دبي، عن تجديد الاتفاقية الإطارية لإدارة مواقف المركبات مع مركز دبي للسلع المتعددة لـ10 سنوات إضافية، بهدف تقديم خدمات مواقف سلسة تعتمد على التكنولوجيا في مختلف أنحاء أبراج بحيرات جميرا.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «باركن» المسؤولية الحصرية عن إدارة وتشغيل ما يقارب 2800 موقف مدفوع الأجر للمركبات في أبراج بحيرات جميرا، من بينها 250 موقفاً مخصصة للدراجات النارية، ما يُعزز الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين.

وستتولى «باركن»، من خلال منصتها التشغيلية المتكاملة، الإشراف على العمليات اليومية لمواقف المركبات، بما في ذلك سداد رسوم المواقف عبر قنوات الدفع الرقمية والمادية المتعددة التي توفرها الشركة.

وتهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بتجربة ركن المركبات لسكان منطقة أبراج بحيرات جميرا والشركات والزوار من خلال توفير خدمات أكثر سلاسة وراحة وكفاءة، بما يدعم تحسين التنقل وإدارة المواقف في مختلف أنحاء المجمع، كما ستتولى باركن تركيب بنية تحتية متطورة تعتمد على الطاقة الشمسية، تجسيداً للالتزام المشترك من كلا الطرفين بتعزيز الاستدامة البيئية.

وتُمثل هذه الاتفاقية إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى مسيرة باركن في توسيع محفظة مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، مؤكدةً دورها الحيوي بمنزلة شريك موثوق يبتكر حلول مواقف ذكية وفعّالة في أبرز الوجهات والمجمعات الحضرية في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة باركن، المهندس محمد عبدالله آل علي: «تُمثل أبراج بحيرات جميرا إحدى أكثر الوجهات حيوية وتعدداً في الاستخدامات في دبي، وتُعد جزءاً جوهرياً من محفظة أعمالنا، ونتطلع دوماً للبناء على ما أنجزناه معاً للارتقاء بتجربة المواقف للسكان ومجتمع الأعمال والزوار على حد سواء، كما تعزز هذه الاتفاقية المجددة مكانتنا كمشغّل موثوق لمواقف المركبات، وتجسد التزامنا المستمر بتقديم حلول أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة لإدارة المواقف في مختلف أنحاء دبي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعقارات في مركز دبي للسلع المتعددة، بول أشتون: «يمثل تمديد شراكتنا مع باركن خطوة مهمة أخرى نحو تحسين التجربة اليومية لمجتمع أبراج بحيرات جميرا، فمن خلال الاستثمار في حلول مواقف المركبات القائمة على التكنولوجيا، نهدف إلى جعل تجربة ركن المركبات أكثر سلاسة وراحة وكفاءة للسكان والشركات والزوار على حد سواء، كما تتيح الاتفاقية فرصاً لتقديم حلول مبتكرة تحقق قيمة أكبر للمجتمع، بما يؤكد التزامنا بتحسين التنقل وتعزيز الاستدامة والارتقاء المستمر بالتجربة في أبراج بحيرات جميرا».