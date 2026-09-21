تطوير مسارات مهنية للطلبة المواطنين في مدارس دبي الحكومية

وقّعت وزارة التربية والتعليم وبلدية دبي اتفاقية للتعاون في إعداد الكفاءات الوطنية وتطوير مسارات مهنية وتقنية مبتكرة للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية بإمارة دبي، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ويفتح أمام الطلبة آفاقاً مستقبلية أوسع للدراسة والتوظيف في المجالات المهنية والتقنية.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير نموذج تعليمي متكامل يبدأ من الصف الـ10، ويجمع بين المعارف الأكاديمية والتعليم المهني والتدريب التطبيقي، وصولاً إلى حصول الطلبة على مؤهلات مهنية معتمدة. كما توفر المبادرة منظومة دعم تمتد إلى ما بعد الصف الـ12، بما يتيح للطلبة استكشاف فرص مواصلة الدراسة والالتحاق بالمسارات الوظيفية المتاحة لدى بلدية دبي بعد استكمال المتطلبات.

ووقّع الاتفاقية عن وزارة التربية والتعليم، الوكيل المساعد لقطاع المناهج، آمنة آل صالح، وعن البلدية، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي بالإنابة، سيد إسماعيل الهاشمي، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهتين.

وأكدت آمنة آل صالح في بيان صحافي، أمس، أن بناء منظومة تعليمية قادرة على إعداد أجيال تمتلك المعارف والمهارات والخبرات التطبيقية يمثل ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري الوطني، مشيرة إلى أن توسيع الخيارات التعليمية والمهنية أمام الطلبة يتيح لهم اكتشاف قدراتهم وميولهم في مراحل مبكرة، واتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن مستقبلهم الأكاديمي والوظيفي. وأوضحت أن أثر المبادرة لا يقتصر على إكساب الطلبة مهارات تخصصية، بل يمتد إلى تنمية قدراتهم على تحمّل المسؤولية والعمل ضمن فرق والتعامل مع التحديات العملية والتخطيط لمساراتهم المستقبلية بثقة.

وأكد سيد إسماعيل الهاشمي أن اتفاقية التعاون مع الوزارة خطوة تكاملية لرسم مسار تعليمي وتدريبي متخصص للطلبة الإماراتيين، يُركز على تنمية قدراتهم ومعارفهم، وتهيئتهم للفرص الوظيفية المرتبطة باحتياجات سوق العمل المستقبلية، إلى جانب مواكبة التخصصات الحيوية ذات الصلة بمجالات العمل البلدي، بما يؤهلهم للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة وتطوير المدن. وتعد بلدية دبي أول جهة حكومية تقوم بإدخال مادة سلامة الغذاء في قطاع التعليم.

وتجمع المبادرة بين التعليم المهني والتدريب العملي، وتستهدف الطلبة المواطنين ضمن تخصص سلامة الغذاء، على أن يُنظر في زيادة أعداد الطلبة والتوسع مستقبلاً إلى تخصصات فنية أخرى، بناء على نتائج التقييم.

وتأخذ رحلة الطالب ضمن المبادرة مساراً متدرجاً يبدأ في الصف الـ10، ثم الحصول على مؤهلات مهنية معتمدة، وصولاً إلى استكشاف فرص مواصلة الدراسة والتوظيف بعد الصف الـ12.