مصر: الإعدام لهشام عشماوي و36 آخرين بتهمة الإرهاب

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قضت محكمة مصرية، أمس، على هشام عشماوي و36 آخرين بالإعدام، في القضية التي تعرف باسم «أنصار بيت المقدس».

وحسبما أفاد موقع «بوابة الأهرام» الإلكتروني، أمس، عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد 61 متهماً آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لـ23 متهماً في القضية نفسها لوفاتهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الضلوع في 54 عملية إرهابية، أهمها ارتكاب جرائم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع منظمة أجنبية هي حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد، وإحراز الأسلحة والمتفجرات.