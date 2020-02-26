الكويت: جميع المصابين بـ"كورونا" حالتهم مستقرة ويتماثلون للشفاء

المصدر: الكويت -وكالات

أكدت وزارة الصحة الكويتية أن جميع المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد، يتمتعون بحالة مستقرة، ويتماثلون للشفاء.

وقال مسؤول بالوزارة، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء: "جميع المصابين بالفيروس يتمتعون بصحة جيدة وفي طريقهم للشفاء بإذن الله".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 25 حالة.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق.

كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، ليل الخميس الجمعة، وقف جميع رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى إيران والعراق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".