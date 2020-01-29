نتنياهو: العاصمة الفلسطينية المقترحة في «أبوديس»

المصدر: واشنطن - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن خطة السلام الأميركية تقضي بأن تكون العاصمة الفلسطينية المقترحة في ضاحية أبوديس على أطراف القدس.

وأكد نتنياهو للصحافيين بعد أن قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام، أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

ونشر ترامب، مساء الثلاثاء، خريطة أطلق عليها «دولة فلسطين المستقبلية» تستند إلى خطته للسلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن».

وتظهر الخريطة، التي نشرها باللغات العربية والإنجليزية والعبرية، المناطق التي ستضمها إسرائيل في الضفة الغربية وتشمل غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إضافة إلى القدس.

ونشر ترامب الخريطة مصحوبة بتغريدة باللغة العربية، قائلا فيها: «هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية.»