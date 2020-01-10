واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين وقطاع صناعة الصلب

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن عقوبات جديدة على ايران تستهدف ثمانية مسؤولين كبار في النظام ساهموا في تحقيق «أهداف زعزعة الاستقرار»، وكذلك على كبار مصنعي الصلب والألمنيوم والحديد والنحاس.

وتعهدت واشنطن بتشديد العقوبات على الاقتصاد الإيراني إذا واصلت طهران ما وصفتها واشنطن بالأعمال الإرهابية.

وحددت إدارة الرئيس ترامب 17 منتجا للمعادن وشركات مناجم إيرانية، شبكة من ثلاثة كيانات تتخذ من الصين وجزر سيشيل مقرا لها وسفينة ضالعة في شراء وبيع ونقل منتجات معادن إيرانية، وكذلك بتأمين مكونات إنتاج معادن مهمة لمصنعي هذا القطاع الإيرانيين.

وشملت العقوبات قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والمنسوجات فضلا عن مسؤولين كبار قالت واشنطن إنهم ضالعون في هجوم الثامن من يناير على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفان قوات أميركية.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين العقوبات خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو.