قطع الكهرباء في فرنسا احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد

المصدر: باريس - رويترز

دافعت نقابات عمالية فرنسية، أمس، عن قرارها قطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل والشركات، بل وعن البنك المركزي الفرنسي، لإجبار الحكومة على التخلي عن إصلاحات واسعة النطاق في نظام التقاعد.

وأضفى انقطاع الكهرباء مزيداً من الفوضى على المشهد في ثاني أسبوع من الإضرابات بأنحاء البلاد، والتي أصابت قطاع النقل بالشلل، وتسببت في إغلاق المدارس ونزول أكثر من نصف مليون شخص للشوارع، احتجاجاً على إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال رئيس الاتحاد العام للعمال، فيليب مارتينيز، إن خطوة قطع الكهرباء، التي يجرمها القانون الفرنسي، ضرورية لإجبار ماكرون على التراجع. وتزامنت تصريحات مارتينيز مع تعليقات لمكتب ماكرون، تفيد بأن الرئيس يستبعد التخلي عن خططه الإصلاحية.