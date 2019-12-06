الداخلية المصرية تعلن مقتل 3 إرهابيين في شمال سيناء

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، قتل ثلاثة ممن وصفتهم بـ«العناصر الإرهابية»، إثر دهم قوات الأمن لهم بمنطقة جلبانة بشمال سيناء.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني، حول وجود مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة في شمال سيناء، وقيامهم بالإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بالنطاق ذاته.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن وجود هؤلاء العناصر، لافتة إلى «رصد تحرك ثلاثة من هؤلاء العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بالنطاق ذاته حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيران تجاه القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرعهم».