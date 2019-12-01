«جنايات» الجيزة تقضي بإعدام متهم في قضية «خلية إمبابة»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قضت محكمة جنايات الجيزة، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، علي المتهم محمد جاد بالإعدام شنقاً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية إمبابة».

وأسندت النيابة للمتهمين، وعددهم 16، من بينهم ثلاثة هاربون، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهامهم بحيازة الأسلحة النارية.