فرنسا: «بلطجية وأشقياء» شاركوا في التظاهرات

المصدر: باريس - رويترز

ألقى وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اللوم على من وصفهم بـ«البلطجية والأشقياء» في أعمال العنف التي شابت التظاهرات، أول من أمس، في الذكرى الأولى لبدء احتجاجات «السترات الصفراء».

وقال كاستانير لمحطة «أوروبا 1» الإذاعية رداً على سؤال عن العنف الذي شهدته باريس: «ما شهدناه بالأمس كان القليل من المتظاهرين الشرعيين، والباقون كانوا بلطجية وأشقياء وحمقى».

وحرق المحتجون السيارات ورشقوا رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه أثناء مسيرات لإحياء ذكرى مرور عام على ميلاد حركة السترات الصفراء المناهضة للحكومة، وقال كاستانير إن «الشرطة اعتقلت 264 شخصاً».