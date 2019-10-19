«بريكست».. غضب شعبي وسباب والشرطة البريطانية تحمي النواب

المصدر: لندن - د ب أ

قامت الشرطة البريطانية اليوم السبت بتخصيص حراسة لعدد من أعضاء البرلمان البريطاني بعد الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان عن الـ«بريكست» وأثارت غضب العديد من المتظاهرين.

وصرخ معارضو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وجه وزيرة الاقتصاد أندريا ليدسوم قائلين: «عليك أن تخجلي!»

ودافعت ليدسوم عن نفسها على موقع «تويتر» قائلة: «لماذا يظن المتظاهرون ممن يسمون»صوت الشعب«أنه تصرف صحيح أن يسبوا من لا يتفقون معهم في الرأي ويخيفوهم ويصيحوا في وجوههم؟»

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن وزير الدولة والمكلف بملف خروج بلا اتفاق مايكل جوف وكذلك الزعيم المحافظ بمجلس العموم البريطاني، مسؤول تنسيق أعمال حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون في المجلس، جاكوب ريس موج فرضت سكوتلانديارد عليهما حراسة بدافع الحماية.

ومن جهة أخرى وجه مناصرو «بريكست» خارج مبنى البرلمان سبابا للنائبة ديان أبوت من حزب العمال المعارض.