العملية التركية تسببت في مقتل 71 مدنياً ونزوح 300 ألف شخص

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن العملية العسكرية التركية شرق الفرات بشمال سورية تسببت في مقتل 71 مدنياً منذ انطلاقها الأربعاء الماضي.

وأوضح المرصد أن من بين القتلى المدنيين 21 طفلاً.

وأضاف أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل 177 من عناصر قوات سورية الديمقراطية (قسد) جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، إلى جانب مقتل 161 من المسلحين الموالين لتركيا.

وأشار المرصد إلى أن العملية تسببت أيضاً في نزوح 300 ألف شخص من المناطق القريبة من الحدود إلى عمق المنطقة.

وكانت وكالات أممية ذكرت، أول من أمس، أن العملية العسكرية تسببت حتى الآن في نزوح 190 ألف شخص، وأن من بينهم 70 ألف طفل.