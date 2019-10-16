بالفيديو.. حسني مبارك يوجه رسالة للمصريين

المصدر: متابعات - شريف مهدي

ظهر الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في فيديو على إحدى القنوات بموقع «يوتيوب» للحديث عن ذكريات حرب أكتوبر 1973، ووجه خلال الفيديو رسالة للمصريين، قال فيها: «تحياتي للشعب المصري وأتمنى له كل خير».



وقال حسني مبارك، في الفيديو: «يجب أن يعلم الشباب مدى التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر حتى يمحو آثار الهزيمة، وحتى تستعيد القوات المسلحة المصرية ثقتها في نفسها، ويستعيد الشعب ثقته في الجيش».



وتابع: «ما حدث في يونيو 1967 لم يكن حرباً، انضربنا بدون سابق إنذار وبدون خطة، كان يوم أسود، ولم نكن نستطيع المشي في الشوارع، ولم أخرج من المطار لمدة 3 أشهر، وقلنا لا بد أن ننتقم».



وحول حرب أكتوبر 1973، قال حسني مبارك: «كنت متكتماً جداً على موعد الحرب لأن عنصر المفاجأة مهم للغاية، ولو كان الموعد تسرب لإسرائيل لكانت استعدت للتصدي للقوات المصرية»، مشيراً إلى أنه عندما أبلغ رئيس مصر آنذاك محمد أنور السادات، هاتفياً بنجاح الضربة الجوية في تحقيق أهدافها ودون خسائر تذكر، صرخ السادات بعصبية وقال للمحيطين به: «نجحنا يا أولاد».



ووصف حسني مبارك الرئيس الراحل أنور السادات قائلاً: «كان صاحب قرار الحرب، وشجاع وجريء جداً، ونحن نحييه».



أضاف: «بعدما انتصرنا في حرب أكتوبر 1973 ارتفعت معنويات الشعب المصري والقادة وأفراد القوات المسلحة، وأصبحت الحرب درساً للأجيال القادمة، فقد كانت حرب أكون أو لا أكون».



يشار إلى أن مدة الفيديو بلغت 25 دقيقة و47 ثانية، وحقق ما يزيد عن 400 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من عرضه على القناة، وتم نشره على قناة تحمل اسم «أرشيف مبارك»، وقبيل بث الفيديو كان «علاء» نجل حسني مبارك، قد نوه إلى إذاعته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



وبدأ الفيديو وانتهى بأغنية «واحد مننا» التي قدمها المطرب عمرو دياب، في عام 2010، قبيل تنحي حسني مبارك عن السلطة في فبراير 2011، إثر الثورة التي انطلقت ضده.

شاهد فيديو حسني مبارك يتحدث عن حرب أكتوبر ويوجه رسالة للمصريين