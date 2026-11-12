بعد سرقة مجوهراتها.. عراقي يهدي أصالة طقماً من الذهب: "لا تبكين .. الذهب يروح ويجي"

عراقي يهدي أصالة "كرسي جابر": لا تبكين .. الذهب يروح ويجي

دفعت دموع المطربة السورية أصالة نصري خلال بروفة لأحد حفلاتها قبل أيام، معجباً عراقياً إلى شراء طقم ذهبي لمواساتها، بعدما ربط تأثرها بسرقة مجوهراتها خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة. فاختار لها هدية من التراث العراقي تعرف باسم "كرسي جابر".

وظهر العراقي محمد الصفار في مقطع فيديو انتشر أمس على مواقع التواصل، من داخل أحد محال الصاغة، معلناً رغبته في تقديم الطقم إلى مطربته المفضلة. ووجه إليها رسالة باللهجة العراقية قائلا: "أم خالد لا تبكين، الذهب يروح ويجي"، في محاولة للتخفيف عنها بعد فقدان مقتنياتها.

كما تحدث الصفار عن ارتباطه بأغاني أصالة منذ طفولته ومتابعته لها حتى شبابه، موضحا أن مشاهدتها تبكي دفعته إلى المبادرة. واختار طقماً ذهبياً عراقياً تقليدياً، تمهيداً لتقديمه إليها تعبيراً عن محبته وتقديره لفنها.

وتفاوتت التقديرات المنشورة لقيمة الطقم، دون تأكيد مستقل لسعره أو إن كانت الفنانة أصالة فد قبلته أو تسلمته.

أما المشهد الذي حرك مشاعر محبي أصالة، فكان خلال استعداداتها لحفل غنائي، حين غلبتها الدموع وتوقفت عن استكمال الغناء. وعندها اقترب زوجها، الشاعر العراقي فائق حسن، محاولا تهدئتها ومواساتها.

وكانت أصالة قد كشفت عن اختفاء علبة مجوهراتها من غرفتها بأحد فنادق مدينة ديترويت، عقب إحيائها حفلا هناك يوم 31 أكتوبر الماضي، في ختام جولة شملت أيضا لوس أنجلوس ونيوجيرسي.

وأبلغت الشرطة الأميركية بالواقعة، فيما لم تتضح ملابسات اختفاء المجوهرات أو مصيرها.