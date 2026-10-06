أنور قرقاش: السادات أدرك مبكراً أن الحرب امتداد للسياسة

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش،في تدوينة على منصة "إكس": "في الذكرى الثالثة والخمسين لحرب أكتوبر، أكد الرئيس المصري أنور السادات، رحمه الله، أن الحرب امتداد للسياسة، وأن القوة أداة تفاوض حين تكون الغاية سلاماً يحفظ الحقوق والمصالح".

وأضاف قرقاش: "بديهية استراتيجية وظفها السادات مبكراً، وتغيب عن العديد من القادة حتى اليوم".