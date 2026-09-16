20 قتيلاً وعشرات المفقودين جراء انهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة

يبحث رجال الإنقاذ في غزة اليوم الأربعاء بين أنقاض مبنى سكني متضرر من الحرب انهار خلال الليل مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 فلسطينيا، بينهم أطفال، وبقاء عشرات آخرين عالقين تحت الأنقاض.

وقال عمال إنقاذ تابعون للدفاع المدني إن ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم ستة أطفال، لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون بجروح إثر انهيار المبنى المكون من سبعة طوابق. ويعتقد أن ما يقرب من 100 شخص آخرين محاصرون تحت الأنقاض.

وأظهر مقطع فيديو عمال الإنقاذ وهم يحاولون انتشال شخصين من تحت جدار منهار. كما أظهر مقطع فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، وهو يحمل بين يديه طفلة صغيرة ملفوفة بوشاح ملطخ بالدماء.

وذكر مدير الدفاع المدني بمدينة غزة رائد الدهشان، إن المبنى المنهار كان يعيش به ما لا يقل عن 10 عائلات، ولا يزال هناك أمل في العثور على ناجين.

وقال "لا زلنا نسمع أصواتا تحت الأنقاض، وبالتالي هناك أمل بوجود أشخاص تحت الأنقاض".

كما أشار رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ‌غزة أليساندرو مراكيتش، إلى أن فرق الإنقاذ التابعة لبعض وكالات الأمم المتحدة تشارك في جهود الإنقاذ، التي ‌وصفها بأنها صعبة بسبب نقص المعدات المناسبة. كما تشارك اللجنة المصرية للإغاثة في قطاع غزة في جهود الإنقاذ.

وقال مراكيتش "الوضع، كما ترون، ‌مأساوي لأننا لا نملك المعدات والآلات اللازمة. لذا، هناك ‌بالفعل أشخاص يحفرون بأيديهم المجردة. علينا أن نستعد لمزيد من الوفيات".

وأضاف "هناك ما يقرب من 400 مبنى معرض لخطر الانهيار. ونحن نعلم أن هذه المباني ستنهار، خاصة الآن مع اقتراب فصل الشتاء".