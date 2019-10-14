تخريب 5 نصب لضحايا النازيين في ألمانيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكرت صحيفة «فيلت آم سونتاج» الألمانية، أمس، أن خمسة من النصب التذكارية لضحايا المجموعة الألمانية المتطرفة من النازيين الجدد المسماة «الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض» تعرضت للتخريب أكثر من مرة.

وأوردت الصحيفة أنه ولسنوات عاش الأعضاء الأساسيون لـ«الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض» بشكل غير معترف به في مدينة تسفيكاو شرقي ألمانيا.

ويتحمل «الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض» مسؤولية قتل تسعة أشخاص تعود أصولهم للأقليات العرقية، فضلاً عن قتل شرطية وتنفيذ تفجيرين، بالإضافة إلى مجموعة من عمليات السطو بين عامي 2000 و2007، وظلت صلتهم بهذه الجرائم غير معروفة لفترة طويلة.