السعودية تؤكد حرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية

المصدر: الرياض - وام ووكالات

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، إنه عند الساعة 11:47 أول من أمس، تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة يتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة Sabiti التي تحمل العلم الإيراني، تُفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ «كسر»، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث قوله: «عند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الردّ على اتصالات المركز».

وتابع: «عند الساعة 15:50 تم تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً، جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقد باتجاه 152 درجة»، مضيفاً: «تؤكد المملكة التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك».

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس، أن التسرب توقف من ناقلة النفط وتوجهت إلى الخليج العربي، ونشر التلفزيون الرسمي الإيراني صوراً لسطح الناقلة، لكن تلك الصور لم تظهر أي ضرر فيها.