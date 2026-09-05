الجيش الأميركي يعلن قصف 3 ناقلات نفط إيرانية

أعلن الجيش الأميركي السبت أنه قصف ودمر ثلاث ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعدما أطلق الأخير النار على سفن حربية أميركية.

وقال الجيش في بيان "إثر الهجمات الإيرانية الفاشلة، عطّلت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في شكل دائم ناقلتي نفط تابعتين للحرس الثوري الإيراني، هما الناقلة داوني قبالة سواحل جزيرة خارك، والناقلة ستارك 1 قرب جاسك. كذلك، دمرت القوات الأميركية ناقلة النفط كيلو الفارغة بالكامل في خليج عُمان، بعدما استهدفت السفينة في مواقع حيوية عدة، ما أدى إلى تعطيلها بعد صدور أوامر للطاقم بإخلاء السفينة".