أعلنت "فلاي دبي" عن افتتاح خمس وجهات جديدة اعتباراً من ديسمبر، لتصبح أول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة إلى مدينتي أكتاو وأتيراو في كازاخستان، ومدينة تيومين في روسيا، إلى جانب استئناف رحلاتها إلى شيمكنت في كازاخستان وسمرقند في أوزبكستان.

وقالت الناقلة إن الوجهات الجديدة ستسهم في تعزيز شبكة الناقلة في آسيا الوسطى وروسيا، من خلال توفير مزيد من خيارات الربط مع دبي، ومنح المسافرين خيارات أوسع ورحلات ربط أكثر سهولة وراحة عبر شبكة وجهاتها، إلى جانب تجربة سفر مريحة.

وستبدأ الرحلات بين مطار دبي الدولي ومطار أتيراو الدولي اعتباراً من18 ديسمبر، تليها الرحلات إلى مطار أكتاو الدولي ومطار روشينو الدولي في تيومين يوم19 ديسمبر. وستُسيّر الرحلات إلى كل وجهة بمعدل رحلتين أسبوعياً.

كما ستستأنف الناقلة رحلاتها إلى مطار شيمكنت الدولي اعتباراً من25 ديسمبر بمعدل رحلتين أسبوعياً، تليها الرحلات إلى مطار سمرقند الدول في29 ديسمبر، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.

وقال الرئيس التنفيذي لفلاي دبي، غيث الغيث: "يمثل الربط الجوي عنصراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالميا رائداً للتجارة والسياحة والسفر، ونواصل التزامنا بدعم نموها المستمر من خلال فتح أسواق لا تحظى بخدمات جوية كافية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام الأفراد والشركات للتواصل. وفي إطار استراتيجيتنا المستمرة لتطوير شبكة وجهاتنا، يأتي إطلاق الرحلات إلى أكتاو وأتيراو وتيومين، إلى جانب استئناف الرحلات إلى شيمكنت وسمرقند، مدعوماً بنمو أسطولنا واستثماراتنا الكبيرة في توفير تجربة عالية للعملاء بشكل عام."

ومع إطلاق هذه الرحلات، ستوسع فلاي دبي حضورها في كازاخستان ليشمل خمس وجهات، هي ألماتي وأستانا وأكتاو وأتيراو وشيمكنت، بواقع38 رحلة أسبوعياً.

كما ستعزز الناقلة شبكة وجهاتها في أوزبكستان لتشمل وجهتين، هما طشقند وسمرقند، بواقع24 رحلة أسبوعياً. ومع إطلاق رحلاتها إلى تيومين، سترفع فلاي دبي عدد وجهاتها في روسيا إلى12 وجهة، تخدمها من خلال123 رحلة أسبوعياً.