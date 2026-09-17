«طيران الإمارات» ترفع استثمارات تحديث أسطولها إلى 25.7 مليار درهم

كشفت «طيران الإمارات» أنها سترفع حجم استثماراتها في برنامج تحديث أسطولها من خمسة مليارات دولار (نحو 18.35 مليار درهم) إلى سبعة مليارات دولار (نحو 25.7 مليار درهم)، مشيرة إلى أنها تستعد لإدخال أول طائرة من طراز «إيرباص A350» مجهزة بمقاعد الدرجة السياحية الممتازة الجديدة، التي تعمل بالكامل بالكهرباء، إلى الخدمة التجارية خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري.

وقال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «طيران الإمارات»، عادل الرضا، لـ«الإمارات اليوم»، إن الناقلة قررت رفع حجم الاستثمار المخصص لبرنامج تحديث الأسطول إلى سبعة مليارات دولار، مؤكداً أن البرنامج سيشهد خلال المرحلة المقبلة تغييرات كبيرة في تصميم مقصورتي درجة الأعمال والدرجة الأولى.

وأضاف أن عدد الطائرات التي ستخضع لبرنامج التحديث سيرتفع، ما يعكس اتساع نطاق البرنامج مقارنة بالخطة الأولية التي أعلنت عنها «طيران الإمارات» عند إطلاق المبادرة.

وكانت «طيران الإمارات» أعلنت برنامج تحديث أسطولها للمرة الأولى في نوفمبر 2021، مع خطة لتحديث 105 طائرات، قبل أن يتوسّع نطاق المبادرة لاحقاً إلى 191 طائرة ثم إلى 219 طائرة.

وذكر الرضا أن توسيع البرنامج وزيادة الاستثمارات يأتي في وقت تواصل فيه الناقلة إدخال منتجات جديدة إلى مقصوراتها، من بينها الدرجة السياحية المميزة. كما يستعد برنامج التحديث لمرحلة جديدة اعتباراً من أكتوبر 2026، تتضمن إدخال شاشات تلفزيونية شخصية «OLED» بدقة «4K» وتقنية «HDR10+»، إلى جانب مقاعد «Safran Z400» الجديدة خفيفة الوزن.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن أول طائرة A350 مزوّدة بمقاعد الدرجة السياحية الممتازة الجديدة، التي تعمل بالكامل بالكهرباء، ستدخل الخدمة خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري.

وأضاف: «توفر المقاعد الجديدة للمتعاملين إمكانية تعديل وضعية الجلوس بلمسة زر، مع إعدادات مخصصة للاسترخاء وتناول الطعام، إلى جانب حاجز الخصوصية الكهربائي الذي يمكن رفعه أو خفضه وتثبيته عند الارتفاع الذي يفضله المسافر».

وذكر الرضا أن لدى الناقلة طلبيات لـ73 طائرة من طراز «إيرباص A350»، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» تشغل حالياً 27 طائرة من هذا الطراز ضمن أسطولها، ومن المقرر أن تتسلم أربع طائرات إضافية من الطراز نفسه قبل نهاية العام الجاري.

وكشف أن الناقلة تتوقّع مستقبلاً استلام بين 14 و15 طائرة جديدة من طراز «A350» سنوياً.

وفي ما يتعلق بطائرات «بوينغ 777X»، توقّع الرضا وصول الطراز بين مايو ويونيو من العام المقبل 2027، مؤكداً الجاهزية لاستقبال وتشغيل الطائرة الجديدة ضمن مخطط واضح.

وأكد نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا لـ«الإمارات اليوم»، أن خيار تحويل طلبية الناقلة من طائرات «بوينغ 787 دريملاينر» إلى «777X» «وارد» في ظل عملية التأخر التي طالت هذه الطائرة.

وقال: «تدرس الناقلة مساراً يتعلق بهذه الطلبية في ضوء جدول التسليم ومتطلبات تجهيز الطائرات، خصوصاً في ظل استلام الناقلة طلبية (بوينغ 777X) منتصف العام المقبل».

ولدى «طيران الإمارات» حالياً طلبية تضم 35 طائرة «بوينغ 787»، منها 20 طائرة من طراز «787-8»، و15 طائرة من طراز «787-10».

وفي الوقت نفسه، أشار الرضا إلى أن طائرة «إيرباص A350» التي تشغلها الناقلة حالياً توفر من ناحية السعة المقعدية والمدى مزايا تقارب قدرات طائرة «بوينغ 787»، مؤكداً أن خيار التحويل إلى «777 إكس» يظل مطروحاً بالنسبة لـ«طيران الإمارات».

وقال: «سنبحث كل شيء بهذا الخصوص مع الشركة المصنعة، و(طيران الإمارات) أمام خيارين؛ إما المضي في العمل لاستلام طائرات (787) وفق الجدول الذي يتم الاتفاق عليه مع (بوينغ)، أو الاتجاه إلى خيار تحويل الطلبية إلى طائرات (777 إكس)»، مبيناً أن النقاش بين «طيران الإمارات» و«بوينغ» بشأن طلبية طائرات «بوينغ 787» سيتضح خلال الشهرين المقبلين، على أن تحدد الناقلة بعد ذلك المسار الذي ستتخذه.

وفي حال قررت «طيران الإمارات» المضي في استلام طائرات «787»، توقّع الرضا ألا تبدأ عمليات التسليم قبل نهاية عام 2029.

وفي ما يتعلق بالمنتجات والخدمات الأخرى، قال الرضا لـ«الإمارات اليوم» إن لدى الناقلة مخططاً لتحديث عدد من منتجاتها وخدماتها يشمل تحديث عدد من صالات «طيران الإمارات»، حيث بدأت بالفعل إدخال تحديثات على صالاتها في فرانكفورت ومانشستر وميونيخ.

وقال إن لدى الناقلة اهتماماً بطائرة «إيرباص A350-1000»، لما تتميز به من قدرات في ما يتعلق بالمدى والسعة المقعدية، بما يتناسب مع احتياجاتها التشغيلية، موضحاً أن اتخاذ قرار بشأن طلبها سيعتمد على مدى توافق المحرك بعد تحديثه مع المتطلبات التشغيلية للناقلة.