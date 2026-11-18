أنجزت شركة «فلاي دبي»، بالشراكة مع شركة «بوزيتيف زيرو»، مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية، ضمن جهود الناقلة في تعزيز الاستدامة من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة.

واحتفلت الناقلة بهذا الإنجاز بحضور عدد من كبار المسؤولين في الناقلة ومسؤولي شركة «بوزيتيف زيرو»، وسيسهم المشروع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1169 طناً سنوياً، وينتج كهرباء تكفي لتزويد 244 منزلاً بالطاقة.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأن المشروع، الذي تبلغ قدرته 1.1 ميغاواط ذروة، يتضمن تركيب أنظمة للطاقة الشمسية فوق مواقف السيارات وعلى أسطح مباني الناقلة في المقر الرئيس للشركة، حيث تتولى «بوزيتيف زيرو» تنفيذ وتشغيل هذه الأنظمة.

ومن المتوقع أن يولد المشروع أكثر من 1.7 غيغاواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وهي كمية تكفي لتزويد 244 منزلاً بالطاقة لمدة عام كامل، وتغطي 10% من احتياجات مرافق المقر الرئيس لـ«فلاي دبي» من الكهرباء، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض تكاليف الطاقة بملايين الدراهم على مدى عمره التشغيلي البالغ 20 عاماً.

وتأتي مبادرة الطاقة الشمسية ضمن استراتيجية الاستدامة الشاملة لـ«فلاي دبي»، التي تتضمن خطة شاملة للحد من الأثر البيئي عبر مختلف عملياتها وسلسلة القيمة الخاصة بها.

وقال الرئيس التنفيذي للمشتريات والتكنولوجيا في «فلاي دبي»، محمد حارب المهيري: «اتخذنا خطوات ملموسة لتعزيز مبادرات الاستدامة لدينا، ويسعدنا مواصلة هذه المسيرة من خلال شراكتنا مع (بوزيتيف زيرو)»، وأضاف: «على مدى السنوات القليلة الماضية، استثمرنا بشكل كبير في مقرنا الرئيس وبيئة العمل لدينا بهدف توفير مكان عمل أكثر استدامة وكفاءة، بما يدعم جهودنا الأوسع للحد من بصمتنا الكربونية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بوزيتيف زيرو»، ديفيد أوريو: «من خلال الاستثمار في حلول توليد الطاقة الشمسية اللامركزية واعتمادها، أصبحت (فلاي دبي) تستخدم الطاقة النظيفة لتلبية جزء من احتياجات مقرها الرئيس من الكهرباء، ما يسهم في خفض تكاليف التشغيل والحد من بصمتها الكربونية».