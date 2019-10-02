البرلمان المصري: إصلاحات سياسية وإعلامية قريباً

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، ونقل التلفزيون المصري عن عبدالعال قوله، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس، أمس: «الشعب قال إنه يد واحدة خلف القيادة السياسية، والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماماً».

وأضاف: «نعم، لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان في الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية»، داعياً النواب إلى «الحذر وعدم السعي إلى المكاسب الآنية الضيقة، بل إلى تجذير المبادئ والقيم بين الشباب، لما عليهم من مسؤوليات كبيرة».

وتابع: «هذه لحظة تحتاج إلى اللحمة الوطنية، ونكون جميعاً معاً، وفى آخر حديث لي قلت إن المعارضة جزء من النظام، وأي أغلبية لن تستمد شرعيتها إلا من المعارضة».