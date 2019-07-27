تونس تحظر دخول الإخواني وجدي غنيم بسبب الإساءة للسبسي

المصدر: تونس – وكالات

قال المتحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قرر منع الداعية التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي، وجدي غنيم، من دخول التراب التونسي مستقبلاً، بسبب نشره تدوينات مسيئة لرئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي.

وقال المتحدث إن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم "هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب التونسي".

وفجّر تصرف غنيم تعليقات ساخرة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، ويذكر أن محكمة مصرية حكمت في عام 2017 على غنيم بالإعدام غيابيا بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.