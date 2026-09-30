خفض زمن الرحلة 25%.. «طرق دبي» تُنجز توسعة مرورية في المزهر الرابعة

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي توسعة مرورية في منطقة المزهر الرابعة، على الطريق الممتد من شارع تونس باتجاه شارع عمّان، بطول يتجاوز كيلومتر واحد. وشملت التوسعة تحويل الطريق من مسارين إلى ثلاثة مسارات، مما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 50%، وخفض زمن الرحلة بنسبة 25%، وبالتالي رفع كفاءة الحركة المرورية وانسيابية المرور في تلك المنطقة.

وتخدم أعمال التوسعة بصورة رئيسة الحركة المرورية القادمة من شارع تونس باتجاه شارع عمّان، وتسهم في تحسين حركة الدخول والخروج من المناطق السكنية المجاورة، بما يعود بالنفع على سكان منطقتي المزهر والمحيصنة والمناطق المحيطة بهما.

ويأتي تنفيذ التوسعة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق في إمارة دبي، ومواكبة النمو العمراني والسكاني، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الحلول المرورية السريعة والتحسينات المستهدفة في المواقع التي تشهد كثافة في الحركة، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق في المناطق السكنية، وتعزيز جودة الحياة وراحة مستخدمي الطريق.