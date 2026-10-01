التوسعة المرورية في «المزهر الرابعة» ترفع الطاقة الاستيعابية 50% باتجاه شارع عمّان

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي توسعة مرورية في منطقة المزهر الرابعة، على الطريق الممتد من شارع تونس باتجاه شارع عمّان، بطول يتجاوز كيلومتر واحد. وشملت التوسعة تحويل الطريق من مسارين إلى ثلاثة مسارات، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 50%، وخفض زمن الرحلة بنسبة 25%، وبالتالي رفع كفاءة الحركة المرورية وانسيابية المرور في تلك المنطقة.

ويأتي تنفيذ التوسعة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق في إمارة دبي، ومواكبة النمو العمراني والسكاني، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الحلول المرورية السريعة والتحسينات المستهدفة في المواقع التي تشهد كثافة في الحركة، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق في المناطق السكنية، وتعزيز جودة الحياة وراحة مستخدمي الطريق.

وتخدم أعمال التوسعة بصورة رئيسة الحركة المرورية القادمة من شارع تونس باتجاه شارع عمّان، وتسهم في تحسين حركة الدخول والخروج من المناطق السكنية المجاورة، بما يعود بالنفع على سكان منطقتي المزهر والمحيصنة والمناطق المحيطة بهما.

وتُولي الهيئة أهمية خاصة بتطوير البنية التحتية للطرق في المناطق السكنية، عبر توفير حلول مرورية عملية تستجيب لاحتياجات السكان، وتسهم في تسهيل تنقّلاتهم اليومية، وتعزّز الربط بين الأحياء السكنية وشبكة الطرق الرئيسة في الإمارة. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على دراسة مشروع المرور العابر، الذي يهدف إلى الحدّ من استخدام الشوارع الداخلية في الأحياء السكنية كمسارات مختصرة لعبور المركبات، من خلال دراسة وتطبيق حلول تنظيمية مرورية تتناسب مع طبيعة كل منطقة. وتشمل المناطق المستهدفة منطقة المزهر الرابعة، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الازدحام المروري فيها، وتعزيز سلامة السكان.