سجل حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وتونس نمواً سنوياً بنسبة 45%، خلال العام الماضي، ليصل إلى نحو 1.152 مليار درهم، وفقاً لمدير المكتب التجاري التونسي في دبي التابع للسفارة التونسية لدى الدولة، يوسف بيوض.

وأوضح بيوض أن إجمالي الصادرات الإماراتية إلى الأسواق التونسية بلغ نحو 719.62 مليون درهم في عام 2025، فيما وصلت قيمة الصادرات التونسية إلى الأسواق الإماراتية إلى المستوى نفسه، بما يعكس تنامي حركة التبادل التجاري بين البلدين وتوسع العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

وأضاف بيوض، في تصريحات على هامش لقاء صحافي عقدته «تعاونية الشارقة»، أمس، بمناسبة إطلاق معرض المنتجات التونسية في منافذ التعاونية، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، أن أكثر من 282 شركة تونسية تعمل على توريد منتجاتها إلى الأسواق الإماراتية، وتشمل مجموعة متنوعة من القطاعات، تتصدرها المنتجات الغذائية، إلى جانب منتجات في مجالات الكهرباء والميكانيكا.

وأشار إلى أن الإمارات تمثل بوابة تجارية رئيسة ومهمة أمام المنتجات والصادرات التونسية للتوسع في أسواق آسيا والمنطقة، مستفيدة من مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً وتجارياً نشطاً يستقطب الشركات العالمية، فضلاً عن سهولة انطلاق الصادرات عبر أسواقها إلى وجهات خارجية متعددة.

بدوره، أكد الوزير المفوض القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس لدى الدولة، أبولبابة زبيدي، أن الإمارات أصبحت الشريك التجاري الأول لتونس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هذه المكانة تعزز فرص نمو الصادرات التونسية، وتدعم توسع الشركات التونسية وزيادة حضورها في الأسواق الإماراتية.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة «تعاونية الشارقة»، محمد أمين، إن «التعاونية» تحرص على دعم وتعزيز حضور المنتجات العربية في أسواق الدولة، وتعمل من خلال فروعها المختلفة على توسيع نطاق إتاحة هذه المنتجات للمستهلكين، سواء كانت غذائية أو غيرها من السلع والمنتجات.