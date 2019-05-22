مصر: القضاء على خليتين إرهابيتين في العريش

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، القضاء على خليتين للعناصر الإرهابية في توقيت متزامن بالعريش، ومقتل 16 من عناصرهما، والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات.

وذكر موقع «بوابة الأهرام» المصري، أمس، أن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية، تخططان لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية، واستهداف الشخصيات المهمة بمناطق مختلفة في العريش. وأشارت الداخلية إلى أن مواجهات مسلحة حدثت مع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن مقتل 16 إرهابياً والعثور بحوزتهم على أسلحة رشاشة وعبوات متفجرة، وحزام ناسف.