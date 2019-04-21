كوريا الشمالية تندّد بتصريحات بولتون «الغبية»

المصدر: سيؤول - وكالات

انتقدت مسؤولة كبيرة في كوريا الشمالية، مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أمس، معتبرة أنه أدلى بتصريحات «غبية»، حول محادثات نزع السلاح النووي، ومحذرة من أنه لا يمكن أن يخرج شيء «مفيد» عن تلك التصريحات.

وفي مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، نشرت الأربعاء الماضي، حض بولتون بيونغ يانغ على تقديم «مؤشر حقيقي» لرغبتها في التخلي عن الأسلحة النووية.

وفي رد أوردته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، قالت نائبة وزير الخارجية شوي سون هوي، إن تصريحات بولتون قد تكون أظهرت «عدم فهم لنوايا الزعيمين». لكنها أضافت «جميعهم يبدون غير دمثين، وأغبياء بالنسبة لي».

وفي المقابلة مع بلومبيرغ، قال بولتون إنه من أجل حصول قمة ثالثة بين ترامب وكيم، لابد من «مؤشر حقيقي من كوريا الشمالية على اتخاذهم القرار الاستراتيجي بالتخلي عن الأسلحة النووية».

وقال إن إدارة ترامب «مستعدة بالكامل» للقمة المقبلة مع الزعيم الكوري الشمالي، وجاهزة لـ«الاتفاق الكبير».