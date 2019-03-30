266 شهيداً برصاص الاحتلال في غزة خلال عام من مسيرات العودة

المصدر: غزة – د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، أن 266 فلسطينياً استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال عام من احتجاجات مسيرات العودة شرق القطاع.

وذكرت الوزارة، في تقرير لها بالتزامن مع دخول مسيرات العودة عامها الثاني، أن من بين إجمالي الشهداء، 50 طفلاً وست إناث ومسناً واحداً، إضافة إلى ثلاثة مسعفين وصحافيين اثنين.

وأوضحت الوزارة أن عدد الجرحى في الاحتجاجات بلغ 30 ألفاً و398 إصابة، منها 16 ألفاً و27 إصابة تم تحويلها للمستشفيات، وصفت حالة 536 بأنها خطيرة، فيما من بين إجمالي الإصابات نحو 6800 إصابة بالرصاص الحي.

وأفادت الوزارة بأن 136 حالة، من إجمالي المصابين، تعرضت للبتر، منها 122 في الأطراف السفلية، و14 في الأطراف العلوية.

ومن المقرر أن يتم تنظيم تظاهرات حاشدة، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل اليوم السبت، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة، التي تطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة المفروض منذ منتصف عام 2007.