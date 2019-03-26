ماي: اتفاق «بريكست» لا يحظى بدعم كافٍ في البرلمان

المصدر: عواصم ــ وكالات

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس، إنه لا يوجد دعم لخطة «بريكست» في البرلمان يكفي لطرحها مرة ثالثة على النواب للتصويت، مضيفة أمام البرلمان: «في الوضع الحالي لا يوجد دعم كاف في مجلس العموم لطرح الخطة للتصويت مرة ثالثة»، معربة عن أملها في أن يتغير ذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتابعت: «أواصل مناقشاتي مع زملائي مع جميع أعضاء مجلس العموم، لتوسيع الدعم، حتى نتمكن من دفع التصويت قدماً في وقت لاحق من الأسبوع».

وأشارت إلى أن الحكومة ستوفر الوقت الكافي للسماح للنواب بالنقاش والتصويت على بدائل «بريكست»، وإيجاد خطة يمكن أن تحصل على أغلبية في البرلمان.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه استكمل استعداداته لاحتمال خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق، وقال في بيان له: «رغم أن سيناريو الخروج من دون اتفاق ليس مرغوباً فيه، إلا أن الاتحاد الأوروبي مستعد»، ونشر التكتل معلومات لمواطنيه بالعواقب المتوقعة لذك الاحتمال، وقال: «في حال لم يتم التواصل لاتفاق، ستصبح المملكة المتحدة دولة ثالثة من دون أي ترتيبات انتقالية، ومن تلك اللحظة فصاعداً لن يتم تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي المبدئية والثانوية على المملكة المتحدة».