ألمانيا تفحص 11 ألف طلب لجوء لإيرانيين

المصدر: برلين - د.ب.أ

أظهر تقرير حكومي أن الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، فحصت العام الماضي في 11 ألفاً و430 طلب لجوء مقدمة من إيرانيين، ولم تمنح اللجوء سوى لـ2619 فرداً منهم.

وأشار التقرير إلى أن الكثير من الإيرانيين تقدموا بدعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية في ألمانيا، ضد قرارات رفض طلبات لجوئهم، وحصل نحو 1300 إيراني على اللجوء، بناء على قرار المحكمة العام الماضي.

وذكرت صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية، الصادرة أمس، أن تلك الإحصائية جاءت استناداً إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار».