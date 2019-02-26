استطلاع: شعبية ماكرون ترتفع.. و«السترات» تتراجع

المصدر: باريس - رويترز

أظهر استطلاع للرأي، نشر أمس، ارتفاع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مستويات لم تحدث منذ بدء احتجاجات حركة «السترات الصفراء» في منتصف نوفمبر الماضي، مع تراجع التأييد لهذه الحركة. وأوضح استطلاع مؤسسة «أودوكسا» لأبحاث الرأي، أن نسبة الذين يعتبرون ماكرون رئيساً جيداً زادت إلى 32% هذا الشهر، وهي النسبة نفسها التي كان يحظى بها لدى بدء الاحتجاجات، وقال 55% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يرون ضرورة وقف الاحتجاجات.

وكانت شعبية ماكرون قد وصلت إلى 27% في ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ رئاسته، مع اجتياح المحتجين وسط باريس ومدناً أخرى، ثم بدأت شعبيته تعود إلى الارتفاع بعد ذلك، وزار أخيراً معرضاً للمزارعين في باريس، والتقطت له العديد من الصور التي أظهر فيها تواضعاً ومرحاً في التعامل معهم.