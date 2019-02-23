ترامب يقيم في فندق ماريوت خلال قمة هانوي

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

قبل أربعة أيام فقط على اجتماع القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تم تحديد الفنادق التي سيقيم فيها قادة البلدين، في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ويعتبر فندق «ماريوت» المرشح الأول لإقامة الرئيس الأميركي، بينما سيقيم الزعيم الكوري الشمالي على الأرجح في فندق «ميليا»، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.



وقد أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية، المناطق القريبة من فندقي «ماريوت» و«ميليا»، ومنطقة بحيرة «هوان كيم»، كمناطق أمنية، كما حظرت استخدام المباني الشاهقة خلال فترة القمة.

وقال مسؤول من الوزارة إن مفاوضين من كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد عقدوا المحادثات الأخيرة حول البروتوكول الدبلوماسي حتى مساء الجمعة.

كما قررت فيتنام أيضًا فتح مركز إعلامي دولي للقمة، حيث سيتسع قصر الصداقة الثقافي لاستضافة ما يصل إلى 3000 من المراسلين والصحافيين.