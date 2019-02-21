استقالة 3 نائبات محافظات بسبب «بريكست»

المصدر: لندن - وكالات

أعلنت ثلاث نائبات محافظات يؤيدن تنظيم استفتاء ثانٍ حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) استقالتهن، أمس، من الحزب الحاكم في بريطانيا، لمعارضتهن النهج الحكومي حول (بريكست).

وأعلنت آنا سوبري وهيدي آلن وسارة وولاستون في رسالة إلى رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، نشرت على «تويتر»، نيتهن الانضمام إلى «المجموعة المستقلة» التي أسسها، منتصف الأسبوع الجاري، سبعة نواب عماليين استقالوا من حزبهم.

ومن جانبها، قالت ماي إنها تشعر بالأسف بسبب استقالة النائبات الثلاث، لكنها أصرت على أنها تفعل الشيء الصحيح من خلال استمرارها في خطة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ماي في بيان لها: «أحزنني القرار، إنهن تفانين في خدمة حزبنا على مدار أعوام كثيرة، وأنا أشكرهن على ذلك». وتوجهت ماي مجدداً إلى بروكسل، أمس، سعياً لإجراء تعديلات على اتفاق بريكست المبرم مع الاتحاد الأوروبي.

وقبل أقل من ستة أسابيع من موعد «بريكست»، تتزايد مخاوف خروج بريطانيا من دون اتفاق، بسبب غياب حل لمسألة شبكة الأمان الخاصة بحدود إيرلندا.