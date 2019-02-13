اتفاق فلسطيني - مصري للسماح لسكان غزة بأداء العمرة لأول مرة منذ 4 أعوام

المصدر: رام الله - د.ب.أ

أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، التوصل إلى اتفاق مع مصر للسماح لسكان قطاع غزة بالسفر لأداء مناسك العمرة في السعودية، لأول مرة منذ أربعة أعوام.

وصرح وزير الأوقاف في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية، يوسف ادعيس، في بيان، بأن الوزارة أنهت الترتيبات المتعلقة برحلات العمرة لسكان قطاع غزة، بعد توقفها لمدة أربعة أعوام.

وأوضح ادعيس أنه تم تحديد انطلاق أول رحلة في الرابع من الشهر المقبل من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، على أن يغادر المعتمرون عبر معبر رفح قبل ذلك بيوم.

وأشار إلى أنه تم توقيع الاتفاقية المتعلقة بمواعيد السفر بين الخطوط الجوية الفلسطينية، الناقل الحصري لحجاج ومعتمري فلسطين، وجمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة.

وبحسب البيان، فإنه من المتوقع أن يسافر أسبوعيا 1064 معتمراً من سكان غزة. وكان تم منع سكان قطاع غزة من أداء مناسك العمرة منذ أربعة أعوام بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء.