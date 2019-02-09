أردوغان يدعم مادورو مقابل ذهب فنزويلا

المصدر: إسطنبول – د.ب.أ

بعد شهرين من زيارة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة، تأسست شركة تركية غامضة تحمل اسم «سارديس».

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن الشركة بدأت أعمالها بصفقة ضخمة، في يناير عام 2018، عندما استوردت كمية من الذهب بلغت قيمتها 41 مليون دولار من فنزويلا، وهي أول صفقة من نوعها بين البلدين يتم تسجيلها، منذ أكثر من 50 عاماً.

وفي الشهر التالي، زادت كمية الذهب الذي استوردته الشركة إلى تركيا، حيث بلغت قيمته 100 مليون دولار.

وبحلول شهر نوفمبر، عندما أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يسمح بفرض عقوبات على الذهب الفنزويلي، بعد إرسال مبعوث إلى تركيا لتحذيرها من الاستمرار في هذه التجارة، كانت سارديس قد نقلت ما قيمته 900 مليون دولار من المعدن النفيس من فنزويلا إلى تركيا.

ونقلت «بلومبرغ» عن مسؤولين أميركيين اثنين رفيعي المستوى، قولهما إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها تركيا بدور لمساعدة الدول، التي تواجه العقوبات الأميركية، ما يهدد بتقويض جهود واشنطن لعزل الحكومات التي ترى أنها معادية أو فاسدة.