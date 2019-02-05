ملك الأردن يتدخل ويوجه بإعادة النظر في تعيينات أشقاء النواب

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم، حكومته إلى إعادة النظر في تعيينات بمناصب قيادية لأشقاء أعضاء في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).

وجاء قرار الملك بعد جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت التعيينات تأتي تحت ضغوطات من أعضاء البرلمان على رئيس الحكومة عمر الرزاز مقابل تمرير قرارات حكومية.

وترأس الملك جلسة لمجلس الوزراء عقدت اليوم لإعادة النظر في التعيينات، حيث أكد خلال الجلسة أهمية التعامل بشفافية وعدالة مع أية تعيينات،كما أكد أهمية أن تكون هذه التعيينات على أساس الكفاءة.

وشدد الملك على ضرورة أن تقوم الحكومة بشرح القرارات للمواطن اليوم وعلى الفور، وإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق.

وكان مجلس الوزراء قرر أمس تعيين 4 أشقاء لنواب في مناصب قيادية، وقال إن التعيينات جاءت بعد حصولهم على أعلى تقييم في نظام تعيين الوظائف القيادية.

وحسب موقع «الأول نيوز» فاضت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية باحتجاجات قاسية على التعيينات الأخيرة المرتبطة بعلاقات مع نواب حيث انتشرت أسماء، كل من بشار أبو رمان شقيق النائب معتز أبو رمان مديرا لشركة تطوير العقبة، وخلف هميسات شقيق النائب احمد هميسات رئيسا للمناطق التنموية والحرة، ويحيى النعيمات شقيق النائب محمود النعيمات رئيسا لشركة إدارة المساهمات الحكومية، ورابعة العجارمة شقيقة النائب حسن العجارمة مديرا لمعهد الإدارة العامة.