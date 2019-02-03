صحيفة ألمانية: انسحاب واشنطن من المعاهدة «يوم أسود»

المصدر: برلين - د.ب.أ

كتبت صحيفة «زيكسيشه تسايتونج» الألمانية اليومية، في مقالها الافتتاحي أمس، أن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى مع روسيا، «يوم أسود» للسيطرة على الأسلحة. وقالت الصحيفة:

«هذا اليوم سيسجل في التاريخ كيوم أسود للسيطرة على الأسلحة ونزع السلاح. كما كان يخشى الكثيرون، أكدت الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى».

وتابعت الصحيفة «لا يمكن تجاهل أن المعاهدة فيها عيوب. لقد عكست ترتيبات السياسات الأمنية التي هيمنت على المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة. وبالنظر إليها من هذا المنطلق، فإنها لم تعد مناسبة للوقت الحالي».

وقالت الصحيفة «ولهذا، يجب القيام بمحاولات لتجديدها. إنهاؤها يعد مساراً خاطئاً، لأنه من دونها تتم إزالة العائق أمام سباق تسلح نووي».

وأضافت «إذا استؤنف السباق، فستكون سلامة الأوروبيين مهددة - مثلما كان الحال في ثمانينات القرن الماضي، عندما وضعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي صواريخ متوسطة المدى على الأراضي الألمانية».